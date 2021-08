Incidente in superstrada, 89enne ricoverata in codice rosso a Perugia

Tre feriti nell'incidente di oggi lungo la strada statale 75 Centrale Umbra a Rivotorto di Assisi.

Un uomo di 59 anni è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale di Perugia per politrauma. Due le donne ferite. Si tratta di una 65enne, in codice verde, trasportata all'ospedale di Foligno e una 89enne, la più grave, in codice rosso, trasportata ala Santa Maria della Misericordia, dove è ricoverata in Medicina interna e vascolare e per la quale i medici non hanno sciolto ancora la prognosi.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto quattro veicoli, causando il ferimento di due persone ed è avvenuto sulla strada statale 75 “Centrale Umbra” lungo la carreggiata in direzione Perugia all’altezza di Rivotorto.