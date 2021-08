L'automobilista non era in grado di uscire dall'abitacolo. L'incidente a Goga di Magione

I Vigili del fuoco sono intervenuti in zona Goga a Magione per incidente stradale. Un'autovettura è finita fuori strada, ma il conducente non riusciva ad uscire dall'abitacolo. I Vigili del fuoco hanno aiutato l'uomo ad uscire dalla vettura e lo hanno affidato alle cure del 118, recuperando poi l'auto.