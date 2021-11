FOTO NOTIZIA - Scontro tra auto e furgone, due feriti a Villa Rodi sulla strada per Bastardo

Due persone sono rimaste ferite nello scontro che si è verificato a Villa Rodi, sulla strada che collega Marcellano con Bastardo.

Due auto e un furgone si sono scontrati, per cause in corso di accertamento. Gli occupanti sono stati portati in ospedale: una persona a Pantalla e l'altra a Foligno.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigli del fuoco di Todi.