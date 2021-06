Assisi, scontro fra auto in via Romana: vettura finisce contro una recinzione

La squadra dei Vigili del fuoco di Assisi è intervenuta oggi pomeriggio, intorno alle ore 16 in via Romana per un incidente stradale. Nel sinistro sono rimasti coinvolti due automezzi e il conducente di una delle vetture è stato trasportato all'ospedale di Assisi. Nello scontro una delle vetture si è ribaltata, proseguendo la sua corsa fin sopra il marciapiede e terminando la sua corsa su di una recinzione di un terreno a bordo strada Sul posto si è recata una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra. Il ferito non sarebbe comunque in pericolo di vita: dopo le prime cure del personale del 118 è stato portato, come detto, in ospedale per effettuare ulteriori controlli precauzionali.