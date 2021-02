Animale selvatico sulla strada a Marsciano, finisce fuori strada con l'auto

La squadra dei Vigili del fuoco di Todi è intervenuta ieri sera, intorno alle 22, lungo la variante del Cerro, poco prima di Marsciano per un incidente stradale.

Un uomo che tornava dal lavoro è finito fuori strada nel tentativo di schivare un animale selvatico che ha attraversato la strada.

La prima squadra della centrale di Perugia è intervenuta, invece, alle 3.30 nei pressi della nuova rotonda in via Settevalli, all'uscita di San Faustino a Prepo, per un altro incidente stradale, con una vettura finita fuori strada senza conseguenze per l'autista.