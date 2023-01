Incidente stradale a Cagli, muore 22enne. Il sindaco di Magione: "La comunità si stringe attorno alla famiglia"

"Una giovanissima vita spezzata da un nuovo drammatico incidente sul lavoro. La comunità di Magione tutta si stringe attorno alla famiglia Jashari, residente a Casenuove, per la perdita di Petrit": con queste parole il sindaco di Magione, Giacomo Chiodini, ha voluto ricordare il giovane autotrasportatore, di soli 22 anni. rimasto vittima di un disgrazia sulla strada per Cantiano questa mattina. "Non ci sono davvero parole per una tragedia così dolorosa. Ai genitori, ai familiari e agli amici arrivi la nostra più sentita vicinanza": ha concluso il primo cittadino di Magione.

IL DRAMMA - Incidente mortale poco dopo le 8 di oggi domenica 22 gennaio 2023, sulla strada statale 3 che da Cagli sale verso Cantiano e il passo della Contessa, in provincia di Pesaro Urbino. Un camion frigo guidato da un giovane di 22 anni di Perugia ha urtato contro il guard rail laterale all'altezza di un viadotto, probabilmente a causa del ghiaccio sulla strada. L'urto ha fatto sbalzare il conducente fuori dall'abitacolo, precipitando dal viadotto nel sottostante torrente. L'impatto lo ha ucciso sul colpo.

I soccorritori sono dovuti intervenire con l'elicottero per recuperare il corpo del giovane. La strada è ancora chiusa tra gli svincoli di San Geronzio e Cantiano per le operazioni di recupero del mezzo. Sul posto, i vigili del fuoco di Cagli che hanno collaborato con il Soccorso Alpino al recupero del corpo, squadre Anas e i carabinieri del luogo per i rilievi di legge. Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa.