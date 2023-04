Perde il controllo dell'auto e si schianta vicino al sottopassaggio dopo alcuni metri in testacoda. È successo a Spoleto, in via Sandro Pertini. I residenti hanno lanciato l'allarme dopo un boato e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e il 118. Il 20enne alla guida dell'auto è stato soccorso e portato in ospedale per accertamenti.