Frontale tra auto, ragazza portata in ospedale in elicottero

Incidente a Uncinano, frazione di Spoleto, nella mattinata di domenica 12 giugno. Due auto, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia e la municipale.

Dopo l'impatto una ragazza è stata soccorsa dal 118 e trasportata in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Secondo quanto ricostruito non sarebbe in gravi condizioni. Illeso l'altro conducente.