Scuolabus si schianta contro un palo: soccorsi in azione

Incidente nella mattinata di mercoledì 8 novembre a Castiglione del Lago. Uno scuolabus - per cause in fase di accertamento - ha urtato un palo in via fratelli Rosselli. Sul posto vigili del fuoco, 118 e automedica. Soccorsi in azione per aiutare i bambini a bordo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti il mezzo trasportava 14 alunni di età compresa tra i 5-6 anni e alcuni sarebbero rimasti contusi nell'incidente.

Notizia in aggiornamento