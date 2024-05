Drammatico incidente nel primo pomeriggio di sabato 18 maggio a Perugia. Un'auto e una moto, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate a San Galigano. Sul posto polizia municipale e 118. Il centauro, un ragazzo di 24 anni, è morto all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di soccorso.