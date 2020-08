Finisce con l'auto contro il muretto della rotatoria e abbatte un palo della luce

Non vede la rotatoria ci ci finisce in mezzo con l'auto. E' avvenuto a Città di Castello, dove la Polizia municipale è intervenuta, intorno alle 8, presso la rotatoria "Maria Curie", all'intersezione tra via delle Scienziate e via Engels, dove era stata segnalata un'autovettura Alfa Romeo Mito che si trovava nell'aiuola posta all'interno della rotatoria.

Dagli accertamenti effettuati dagli agenti della Polizia municipale, è risultato che il conducente dell'auto, un giovane di 23 anni residente a Città di Castello, per cause in corso di accertamento, la notte precedente, transitando su via Engels e giunto alla predetta rotatoria, aveva perso il controllo del veicolo, uscendo dalla sede stradale e andando a sbattere, abbattendolo, contro un lampione e danneggiando la segnaletica stradale e una porzione del cordolo in cemento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il conducente non ha riportato lesioni.