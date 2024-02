Incidente lungo il raccordo Perugia-Bettolle, traffico in tilt. Per cause in fase di accertamento un'auto e un camion si sono scontrati nel tratto tra Ponte San Giovanni e Piscille intorno all'ora di pranzo di martedì 27 febbraio. Forze dell'ordine in azione per ricostruire la dinamica. Traffico nel caos e code.