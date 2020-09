Incidente sulla E45 a Lidarno, traffico paralizzato sul raccordo Perugia-Bettolle e sulla SS75 verso Assisi

Un incidente è avvenuto sulla E45 a Lidarno. Lunghe code si sono formate sulla carreggiata sud, da Perugia a scendere verso Ponte San Giovanni.

Anche nella carreggiata nord, in direzione del capoluogo si registrano file e rallentamenti.

L'incidente sulla strada statale 3bis “Tiberina” (E45) all’altezza dello svincolo di Lidarno. Al momento si registrano rallentamenti e code fino all’innesto del raccordo Perugia-Bettolle con ripercussioni sulla SS75 per il traffico proveniente da Assisi/Foligno.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture, entrambe ribaltate in seguito all’urto. I due conducenti sono rimasti feriti.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

Intorno alle 17 il tratto stradale è stato liberato, grazie anche all'intervento dei Vigili del fuoco e il traffico ha ripreso a scorrere, con rallentamenti dovuti alle lunghe file da smaltire.

