Perugia, incidente a Porta Pesa: soccorsi in azione

Incidente nella mattinata di martedì 25 giugno a Porta Pesa. Per cause in fase di accertamento un'auto si è ribaltata alla fine della discesa via Brugnoli, all'intersezione con via Brunamonti. Soccorsi in azione. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia locale.

Una donna è stata estratta dalle lamiere e portata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice rosso.

Notizia in aggiornamento