Incidente stradale a Ponte San Giovanni, ci sono dei feriti

Incidente a Perugia nella mattinata di lunedì 14 dicembre. Intorno alle 10.30, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale in via Quintina, a Ponte San Giovanni. Gli occupanti dei due veicoli sono rimasti feriti in modo lieve. Sul posto i vigili del fuoco di Perugia, il 118 e le forze dell'ordine.