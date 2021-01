Vola con l'auto nella scarpata, soccorso e salvato da una pattuglia della Polizia stradale

Gli agenti della Polizia stradale hanno soccorso e salvato un ragazzo che aveva avuto un incidente stradale lungo il raccordo Perugia-Bettolle, in un tratto di strada nel territorio del Comune di Magione.

Il giovane era uscito di strada in un punto del raccordo vicino ad una curva molto pronunciata e con visuale ridotto, anche a causa del buio e della pioggia.

Gli agenti hanno messo in sicurezza la zona in attesa dell'arrivo del 118, chiudendo la corsia di marcia in quel tratto, attraverso delle particolari torce resistenti al vento e all’acqua, di segnalazione visiva, con il conseguente dirottamento del traffico nella corsia di sorpasso.

Per migliorare la visibilità dell'incidente la pattuglia si è posizionata a monte del tratto di curva, con i lampeggianti in funzione.

Il giovane aveva distrutto il guard rail e travolto parte della vegetazione che costeggia la strada. Gli agenti hanno visto i fari posteriori dell'auto in fondo alla scarpata sottostante e dopo aver chiamato i Vigili del fuoco hanno iniziato la discesa tra rovi e fango. Per raggiunger la vettura hanno dovuto anche guadare un canale di scolo, gonfiato dalla pioggia, con l'acqua che arrivava al ventre dei poliziotti.

Una volta aperto lo sportello dell’auto gli agenti hanno trovato il ragazzo, un giovane di 24 anni, privo di sensi e con il viso adagiato sul volante.

Mentre un agente riferiva le esatte coordinate della posizione al fine di rendere più sicuro e veloce l’intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco, l'altro teneva il ragazzo sveglio parlandogli continuamente e rassicurandolo che tutto si sarebbe risolto in breve tempo.

Il giovane è stato alla fine recuperato e affidato al personale del 118 e trasportato all'ospedale di Perugia per le cure.