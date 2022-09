Causa un incidente e scappa, donne soccorse dal 118: 66enne denunciato

Causa un incidente e scappa. Identificato e denunciato per omissione di soccorso. E' successo a Spoleto. Gli agenti della polizia hanno trovato l'auto del 66enne dal carrozziere.

Secondo la ricostruzione della polizia il 66enne, in piazza d'Armi, ha provocato un incidente con feriti e poi è fuggito senza prestare soccorso. La Questura spiega che l'uomo, alla guida della sua auto, ha tamponato un'altra auto, con a bordo due donne, madre e figlia, poi è scappato. Una delle due donne è riuscita a prendere il numero di targa. Madre e figlia sono state soccorse dal 118 e portate in ospedale per accertamenti.

Gli agenti, grazie al numero di targa, sono risaliti all’intestatario dell’auto e si sono recati alla sua abitazione. L'uomo è stato denunciato per omissione di soccorso. La polizia stradale ha avviato gli accertamenti di competenza in merito alla permanenza dei requisiti di idoneità alla guida.