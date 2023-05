Nuovo incidente in Umbria, motociclista soccorso in elicottero

Ancora un incidente in Umbria. Soccorsi in azione nel pomeriggio di domenica 28 maggio lungo la Pian d'Assino, a Gubbio. Sul posto i vigili del fuoco e il 118. Il motociclista è stato portato in ospedale in elicottero.

Il centauro, spiegano i vigili del fuoco, è stato liberato dal guardrail, caricato in elicottero dal 118 e portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.