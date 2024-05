Schianto tra camion e auto, soccorsi in azione e strada chiusa al traffico

Incidente nella mattinata di venerdì 31 maggio lungo la Pian d'Assino. Per cause in fase di accertamento si è verificato uno schianto tra un mezzo pesante e un'auto tra gli svincoli di Torre Calzolari e Padule, nel comune di Gubbio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti si tratterebbe di un frontale, ma la dinamica è al vaglio della polizia locale.

Il bilancio è di un ferito: soccorsi in azione. Sul posto 118, vigili del fuoco, forze dell'ordine e personale Anas.

La strada temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Nell'impatto è rimasta ferita una donna di 78 anni che è stata portata in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice rosso.