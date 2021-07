Incidente a Ponte Valleceppi, muore in bici a 11 anni: "Ciao Niccolò, il tuo sorriso resterà stampato per sempre nei nostri cuori"

Il ricordo della società di calcio su Facebook: "Pochissime parole ci vengono in mente in momenti come questo...solo tanta commozione e tristezza"

"Pochissime parole ci vengono in mente in momenti come questo...solo tanta commozione e tristezza. Ciao Niccolò, il tuo sorriso resterà stampato per sempre nei nostri cuori". Così l'Asd Ponte Valleceppi ricorda con un post su Facebook l'undicenne morto in tragico incidente con un furgone mentre era in sella alla sua bicicletta.

L'incidente si è verificato intorno alle alle 12.30 in via Barcaccia a Ponte Valleceppi. La Polizia municipale ha effettuato tutti i rilievi per ricostruire le dinamiche dell'incidente.

Secondo una prima ricostruzione il conducente del furgone, un 35enne, dopo l'incidente si è fermato e ha tentato di prestare soccorso. Per il ragazzino non c'è stato nulla da fare. Inutili, purtroppo, i soccorsi e i tentativi di rianimarlo. La salma del giovane è stata trasferita all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Disposta l'autopsia. Il furgone e la bicicletta sono stati sequestrati.