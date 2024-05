Drammatico incidente sulla Perugia-Ancona: Valerio muore a 49 anni

Drammatico incidente nella mattinata di giovedì 30 maggio lungo la Perugia-Ancona. Intorno alle 11.30, all'altezza dell'uscita di Fabriano Est, nelle Marche, per cause in fase di accertamento, si è verificato lo schianto tra un furgone e un tir. Il mezzo da lavoro più piccolo è rimasto incastrato sotto al camion. Sul posto carabinieri, 118 e personale Anas.



Il conducente del furgone è morto. Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di soccorso. La posizione del conducente del camion è al vaglio dell'autorità giudiziaria.



Nell'incidente è morto Valerio Spanu, 49 anni di Panicale, attivista del Movimento 5Stelle e in passato candidato sindaco e consigliere comunale. La comunità, sconvolta dalla notizia, piange la sua scomparsa.

"Tutti ne abbiamo apprezzato l’umanità, la sincerità e la serietà che ha sempre messo a disposizione della collettività", ricorda il Comune di Panicale con una nota. E ancora: "Di Spanu si sottolineano la disponibilità e cordialità, dimostrate sia nell’impegno quotidiano che in quello civile come consigliere comunale nella legislatura 2014-2019".

"Di te sorridevano le labbra, ma soprattutto gli occhi, caro Valerio Spanu - scrive su Facebook Tiziana Ciprini, ex deputata dei 5Stelle - La comunità del M5S in Umbria è ferita dalla notizia della tua prematura scomparsa. Hai lasciato il segno nel tuo percorso di attivista e di consigliere comunale a Panicale, esemplare per competenza, tenacia, integrità, coerenza, sensibilità, garbo e gentilezza. Grazie bell’anima e a riverdci ancora tra le stelle"