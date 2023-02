Incidente lungo la Perugia-Ancona, tra Branca e Fossato di Vico, nella mattinata di mercoledì 15 febbraio. Per cause ancora in fase di accertamento un furgone ha tamponato un mezzo Anas. Due i feriti nello schianto, soccorsi in azione.

Il traffico in direzione Ancona, annuncia Anas, "è temporaneamente bloccato al chilometro 39".