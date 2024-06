Drammatico incidente, Emanuele muore a 47 anni

Drammatico incidente del pomeriggio di venerdì 7 giugno tra Passignano e Tuoro sul Trasimeno. Per cause in fase di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate lungo la statale 75, nella zona industriale. Sul posto i carabinieri e il 118.

Il 47enne alla guida della moto, Emanuele Picchio, residente a Tuoro, è stato soccorso in elicottero e portato all'ospedale di Perugia, ma i tentativi dei medici di salvargli la vita si sono rivelati vani. Illeso, ma sotto shock, il 25enne alla guida dell'auto.

Pochi giorni fa, sempre nella stessa zona, Matteo Scopaioli, 47 anni, ha perso la vita in un incidente simile.