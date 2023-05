Schianto lungo la provinciale: soccorsi in azione

Incidente nel comune di Gubbio intorno all'ora di pranzo di lunedì 22 maggio. Per cause in fase di accertamento un'auto è uscita di strada lungo la provinciale 205, all'altezza di Padule. L'allarme è scattato intorno alle 13.45. Sul posto vigili del fuoco, polizia municipale e 118.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti una persona è rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto. E' stata estratta dai vigili del fuoco e soccorsa dall'ambulanza.