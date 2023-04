Incidente tra auto e moto nelle Marche: Vinicio muore a 40 anni

Drammatico incidente nella Marche nel pomeriggio di sabato 22 aprile. Per cause ancora in fase di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate nella zona di Valfornace, tra Sant'Ilario e Fiordimonte.

Il centauro, nato a Foligno e residente a Terni, ha perso la vita. Inutili i disperati tentativi di rianimazione da parte degli operatori sanitari del 118: Vinicio Aristei è morto. Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

L'uomo, residente a Terni, era uscito in moto con alcuni amici per farsi un giro nel Maceratese, approfittando anche della bella giornata di sole. Per cause ancora da chiarire la sua Bmw si è scontrata contro una Land Rover che proveniva dalla corsia opposta. Gli amici, non vedendolo più negli specchietti, sono tornati indietro e lo hanno visto riverso a terra. A quel punto hanno immediatamente allertato i soccorritori ma le condizioni del 40enne sono subito parse disperate. Il centauro è deceduto qualche minuto dopo nonostante i tentativi di salvargli la vita da parte degli operatori del 118.