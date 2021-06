Incidente nella notte a Città della Pieve, tre ragazze in ospedale

La squadra dei Vigili del fuoco di Città della Pieve è intervenuta per un incidente stradale avvenuto alle ore 4.30 circa in località Ponticelli.

Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno trovato un'autovettura finita fuoristrada, ribaltata all'interno di un fosso e poggiata su un fianco. All'interno tre ragazze che hanno aiutato ad uscire e che hanno riportato traumi agli arti inferiori.

Le tre giovani sono state soccorse da personale del 118 e portate in ospedale per accertamenti. Sul posto anche le forze dell'ordine per i rilievi.