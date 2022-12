Incidente a Norcia nella mattinata di sabato 24 dicembre. Poco dopo l'abitato di Savelli, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate lungo la provinciale 476. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Una persona è rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto finita contro gli alberi: i soccorritori sono riusciti a estrarla.