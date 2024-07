Incidente lungo la Apecchiese nel pomeriggio di sabato 6 luglio. Per cause in fase di accertamento da parte della polizia locale di Città di Castello un'auto e una moto si sono scontrate. Il centauro ha avuto la peggio ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale dal 118. Strada chiusa al traffico per i rilievi.