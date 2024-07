Umbria, drammatico incidente con la moto: Giacomo muore a 16 anni

Drammatico incidente nella notte tra il 9 e il 10 luglio lungo la Marattana, la strada che da Narni conduce a Terni.

Intorno alla mezzanotte, nei pressi delle ex officine Bosco, in territorio narnese, un ragazzo di 16 anni del posto, Giacomo Astarita, per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo della moto e si è schiantato. Inutili, purtroppo, tutti i tentavi di soccorso del 118: Giacomo è morto sul colpo. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un ragazza che viaggiava sulla moto con il sedicenne e che è stata trasportata all'ospedale Santa Maria di Terni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Amelia per ricostruire la dinamica dei fatti.