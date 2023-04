Incidente tra auto e moto nelle Marche: muore umbro

Drammatico incidente nella Marche nel pomeriggio di sabato 22 aprile. Secondo quanto riportato dal Corriere Adriatico per cause ancora in fase di accertamento un'auto e una moto si sono scontrate nella zona di Valfornace, tra Sant'Ilario e Fiordimonte. Il centauro, nato a Foligno e residente a Terni, ha perso la vita. Inutili i disperati tentativi di rianimazione da parte degli operatori sanitari del 118.