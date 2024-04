Drammatico incidente, Mattia muore a 34 anni

Drammatico incidente lungo le strade dell'Umbria nel pomeriggio di domenica 21 aprile. Per cause in fase di accertamento Mattia Trinari, motociclista perugino di 34 anni, è morto lungo la Pievaiola, tra Panicale e Tavernelle. Inutili, purtroppo, tutti i tentativi di soccorso.

Accertamenti in corso da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dello schianto tra la moto e un'auto. All'incidente ha assistito anche un amico motociclista che precedeva Mattia. Secondo la sua testimonianza si sarebbe trattato di un frontale.