Incidente di Torricella - Dal bullismo all'amicizia, aveva scritto sui social di una delle vittime: "Karma", ma era il titolo di una canzone

Avevano litigato, una era diventata la vittima e l’altra la bulla, ma poi le cose sono cambiate ed erano diventate amiche. La minorenne che aveva preso di mira una delle vittime dell’incidente di Torricella è distrutta dal dolore dopo aver appreso della morte dell’amica, soprattutto perché quando aveva condiviso sul profilo della 15enne deceduta un messaggio, non sapeva dei tragici fatti e quello che aveva scritto poteva sembrare offensivo e intollerabile.

La vicenda la raccontano gli avvocati Elisa Peppucci e Massimo Brazzi, rispettivamente tutore e difensore della minore: “La minore, che ha in corso un procedimento penale ove era persona offesa la giovane Ana, purtroppo deceduta, e quest’ultima, ormai da diversi mesi, avevano avviato una relazione amicale particolarmente stretta, tanto da aver messo in condivisione persino i rispettivi profili Instagram, a cui avevano dato lo stesso soprannome, che coincide con la data in cui si sono conosciute”.

La mattina dell’incidente, ben prima di apprendere della morte della ragazza, “la minore, dopo aver sentito alla tv con un’amica la canzone dal titolo ‘Karma’ di Mambolosco_feat_Rondodasoda, pubblicava una nota su Instagram con scritto semplicemente ‘Karma’, come semplice richiamo alla stessa, senza essere minimamente a conoscenza dell’infausto evento verificatosi poche ore prima. A tal fine sono stati effettuati accertamenti specifici che confermano tale circostanza – precisano gli avvocati Peppucci e Brazzi - Solo dopo che una persona, a seguito di detta sua pubblicazione, le comunicava del decesso della minore, la minore ne apprendeva con grande sconforto la notizia. Tanto è che poi è stata una delle promotrici del gruppo di cordoglio creatosi immediatamente per commemorare i ragazzi deceduti”.

I due legali precisano, quindi, che “la minore non ha voluto assumere atteggiamenti irrispettosi verso la giovane che è venuta a mancare, né ha mai scritto testualmente ‘Il karma esiste’ nella pagina Instagram. Purtroppo, come sovente accade, da un post del tutto ingenuo ed inconsapevole dell’accaduto, si è scatenata una protervia di commenti denigratori sulla giovane ragazza, profondamente immeritati e diffamatori nei suoi confronti, che non sono coerenti alla realtà dei fatti” conclude la nota.