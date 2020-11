Tragedia nella notte: si ribalta con l'auto e rimane schiacciato, morto un 29enne

Un ragazzo di 29 anni è morto ieri sera dopo essersi ribaltato con la sua autovettura mentre percorreva la strada dei Loggi, a Balanzano.

L’incidente è avvenuto nella tarda serata. Sul posto oltre ad una pattuglia della Polizia municipale anche una squadra di Vigili del fuoco e personale del 118. Questi ultimi non hanno potuto far altro che accertare il decesso del giovane.

Secondo una prima ricostruzione il conducente ha perso il controllo dell’auto, ha sbandato finendo sul ciglio del fosso che costeggia la strada. L’auto si sarebbe impennata e poi ribaltata più volte sulla carreggiata. Per il ragazzo non ci sarebbe stato scampo.

Per liberare il corpo del ragazzo dalla carcassa dell’auto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

La vittima è Massimo Venturiello, perugino di 29 anni, responsabile parco auto della concessionaria Automobili d'eccesione, stava tornando a casa (risiede nella zona non distante dal luogo dell'incidente) dopo aver terminato di lavorare ad Ospedalicchio.

La strada dei Loggi, nonostante gli ultimi lavori, si presenta con un fondo stradale sconnesso, pieno di buche. La chiusura dello svincolo della superstrada, inoltre, ne ha aumentato il volume di traffico che ad ogni ora la percorre.

Gli amici hanno cominciato a scrivere sulla sua pagina Facebook appena la notizia si è diffusa. C'è chi scrive "Oggi muore un amico che ha fatto parte di un capitolo della mia vita e mi ripeto non posso e non voglio crederci. Ti porterò sempre nel mio cuore". Oppure chi addolaorato scrive "C'è poco da dire in questi momenti, quando un amico ci lascia così". Il 29enne deceduto era un grande tifoso del Perugia, molto attivo in Curva Nord e molto conosciuto.

La concessionaria presso cui il giovane lavorava ha listato a lutto la pagina Facebook.