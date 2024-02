Incidente mortale a Ponte Felcino, indagato il conducente dell'auto

La Procura di Perugia ha indagato per omicidio colposo il conducente 23enne di una delle auto coinvolte nel sinistro stradale in cui è deceduto Gianluca Gagliardini.

Si tratta di un atto dovuto per lo svolgimento dell’autopsia sul corpo del 53enne motociclista e per altri accertamenti che necessitano la presenza di un difensore. Secondo una prima ricostruzione il deceduto sarebbe caduto per cercare di evitare lo scontro tra le due auto, ma potrebbe anche essersi scontrato prima con la BMW condotta dal 23enne. Auto che avrebbe terminato la corsa contro la Fiat Panda condotta da un donna di 45 anni, con a bordo due ragazzi di 15 e 19 anni. Secondo gli ultimi aggiornamenti le persone coinvolte nello scontro sono fuori pericolo, anche se una si trova ancora in terapia intensiva. Una quarta persona coinvolta nel sinistro è stata dimessa dall’ospedale.

Sulla dinamica dell’incidente è la Polizia locale che sta svolgendo gli accertamenti sul luogo del sinistro e sui mezzi coinvolti, sulla velocità in quel tratto, su eventuali responsabilità e violazioni al codice della strada. Incartamento che verrà poi fornito alla Procura di Perugia, insieme a tutti gli accertamenti sanitari e autoptici previsti nella giornata di domani.