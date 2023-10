Drammatico incidente nella notte: Andrea muore a 54 anni

Drammatico incidente nella notte tra sabato 21 e domenica 22 ottobre lungo la strada fra Torre Calzolari e Padule. Due auto - per cause in fase di accertamento - si sono scontrate frontalmente intorno alle 3.30. Nell'impatto è morto Andrea Morganti, uno dei due conducenti, 54enne residente a Gubbio. Illese le due persone a bordo dell'altra auto. Sul posto vigili del fuoco, 118, carabinieri e personale Anas.