Schianto lungo la strada per il mare: due 20enni portati in ospedale in codice rosso

Le loro condizioni sono apparse molto gravi e sono stati trasportati in ospedale in codice rosso . Sulla dinamica dei fatti indagano i carabinieri.

Incidente stradale all’alba di oggi, 16 luglio, sulla strada per il mare fra Montalto e Tuscania. Un’auto con a bordo quattro ragazzi tutti ventenni (di Castiglione in Teverina, Lubriano, Orvieto e Norcia) ha sbandato ed è finita fuori strada.

L’incidente tra Montalto e Tuscania, in codice rosso due ventenni di Orvieto e Norcia

