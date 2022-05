Incidente in montagna, biker portato in ospedale in elicottero

Incidente in montagna, soccorsi in azione e biker portato in ospedale in elicottero. L'allarme è scattato intorno alle 12 di sabato 28 maggio e i soccorritori del Sasu hanno raggiunto un ciclista infortunato lungo un sentiero nel Parco di Coppo sul Monte Ingino, nel comune di Gubbio.

Sul posto due squadre del soccorso alpino e speleologico dell'Umbria e i medici del 118. Si è alzato in volo anche l’elisoccorso Icaro 02 di base a Fabriano con a bordo un medico anestesista rianimatore, un infermiere e un tecnico di elisoccorso del Sasu.

Il ciclista è stato recuperato e portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia per le cure del caso.