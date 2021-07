FOTONOTIZIA - Malore alla guida, si schianta contro i paletti e finisce sul marciapiede in via Fonti Coperte

Un uomo alla guida della sua autovettura ha avuto un malore poco prima di giungere al semaforo di via Fonti Coperte che regola il senso unico alternato.

Il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro i paletti posizionati a protezione dei pedoni sul marciapiedi.

Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco e un mezzo di soccorso del 118.

Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni l'uomo, alla guida di una Nissan Quashqai nera, al momento di ripartire al semaforo, in salita, ha accelerato violentemente, l'auto è schizzata in salita, ma invece che svoltare a sinistra ha proseguito dritto, finendo sul marciapiede e poi in bilico sul muretto di una piazzetta con alcune attività commerciali e usata come parcheggio.

A bordo, oltre al conducente, anche tre passeggeri che non hanno riportato ferite o contusioni.