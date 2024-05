Incidente nella mattinata di lunedì 27 maggio a Magione. Per cause in fase di accertamento un furgone e un camion si sono scontrati frontalmente intorno alle 10.30. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia locale. Il conducente del furgone è stato estratto dalle lamiere e portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice rosso.

Notizia in aggiornamento