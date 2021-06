Incidente lungo la E45, camion finisce fuori strada: conducente in ospedale

Incidente lungo la E45 nel pomeriggio di lunedì 21 giugno, vicino all'uscita di Bosco, in direzione Cesena. Un camion - per cause ancora in fase di accertamento - è finito fuori strada. Sul posto la polizia stradale e il 118. Il conducente del mezzo è stato trasportato in codice rosso al Santa Maria della Misericordia. L'incidente si è verificato nel tratto a doppio senso di marcia.

La strada è chiusa al traffico. Le uscite obbligatorie sono istituite agli svincoli di Resina in direzione sud e di Bosco in direzione nord.