Incidente sul lavoro in un'azienda di Calzolaro, frazione di Umbertide, nella mattinata di giovedì 6 aprile. Un operaio è rimasto ferito. L'uomo è stato soccorso e portato in elicottero all'ospedale di Perugia in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri.

Notizia in aggiornamento