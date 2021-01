Incidente sul lavoro, il camion si sfrena a schiaccia la gamba ad un operaio

Tragedia a Ferro di Cavallo. Un mezzo pesante si sfrena e schiaccia irrimediabilmente la gamba a un operaio.

Il grave episodio è accaduto stamane intorno alle 9:30. Ne riceviamo notizia attraverso la testimonianza di un noto medico perugino che si trovava lì per caso.

Il fatto è avvenuto in prossimità della farmacia, edicola e bar del quartiere perugino.

“Un camion, con a bordo una piccola gru, si è sfrenato o si è spostato all’indietro a causa del peso del mezzo trasportato”, riferisce.

Sono immediatamente intervenuti il 118 per i soccorsi, la Polizia Municipale per i rilievi e la Forza Pubblica, anche per tenere a debita distanza la gente accorsa.

“Le condizioni del malcapitato – racconta l’interlocutore – sono gravi. La gamba schiacciata dal pesante automezzo è ridotta all’ecce homo e sarà impossibile poterla recuperare”.

Ennesimo incidente sul lavoro. Una tragedia che si somma alle non poche criticità portate dalla pandemia.