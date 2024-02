Incidente sul lavoro, precipita da un tetto: 21enne in terapia intensiva

Nuovo incidente sul lavoro in Umbria. Secondo quanto riportato da La Nazione un operaio 21enne è precipitato dal tetto di un capannone in costruzione nella zona di Montone e ora è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Perugia. La prognosi resta riservata.

L'incidente si è verificato il 6 febbraio. Il ragazzo eugubino è stato soccorso dopo l'allarme lanciato dai colleghi e portato al Santa Maria della Misericordia. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco, carabinieri e Usl Umbria 1.