Perugia, drammatico incidente sulla E45: muore investito da un furgone

Un uomo è morto, questa mattina, lungo la E45, nei pressi di Sant'Egidio, in direzione Cesana. Secondo quanto si apprende, sarebbe stato investito da un camion mentre stava prestando soccorso a un'auto in panne.

È un addetto del soccorso stradale di 59 anni la vittima dell'incidente.

Secondo quanto ricostruito, l'operatore del soccorso stradale privato, impegnato nelle operazioni di assistenza, è stato investito in pieno da un furgone di un corriere. Nonostante l'immediato intervento dei soccorsi, l'operatore è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti, oltre ai vigili del duoco, anche il personale di Anas, la Polizia Stradale e il 118 per prestare i primi soccorsi e garantire la sicurezza della zona.

Le autorità competenti stanno effettuando le indagini necessarie per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità.