Esce dalla E45 e travolge un ciclista: anziano in ospedale

Un incidente stradale si è verificato questa mattina alle ore 7 all'altezza dell'uscita della E45 Citta di Castello nord. Secondo quanto appurato il concudente di una Ford Fiesta, condotta da un uomo di 57 anni, mentre percorreva la rampa di uscita dalla superstrada, proveniente da Sansepolcro, non avrebbe fatto lo stop al termine della strada, immettendosi sulla via principale, cioè via Bastiglia.

Nel compiere la manovra non si accorgeva del sopraggiungere di un uomo di 80 anni, in sella a una bicicletta, che transitava lungo la strada in direzione Citta di Castello, proveniente da Lerchi.

Sul posto è intervenuto un equipaggio del 118 che ha trasportato il conducente del velocipede all'ospedale di Città di Castello per gli accertamenti del caso. Il rilievo del sinistro è stato effettuato da una pattuglia della Polizia locale e dagli agenti del Commissariato di Polizia.