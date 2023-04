Incidente in montagna, motociclista trasportato all'ospedale di Perugia in elicottero

Incidente in montagna, motociclista portato all'ospedale di Perugia in elicottero. I soccorritori del Sasu, il soccorso alpino e speleologico dell'Umbria, sono intervenuti nel primo pomeriggio di domenica 23 aprile a San Renziano, nel comune di Spoleto, lungo il sentiero 421, per recuperate un endurista infortunato.

Sul posto, oltre alle squadre del Sasu di Spoleto e Terni, è stato inviato l’elisoccorso del 118 “Icaro02” con a bordo un medico anestesista rianimatore, un infermiere e un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e Speleologico.

Una volta stabilizzato, il motociclista è stato trasportato con la barella portantina fino all’elisoccorso, che ha provveduto a trasferirlo presso l’ospedale di Perugia.