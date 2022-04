Voragine piena d'acqua per strada, sopralluogo dell'assicurazione per risarcire il ciclista ferito

Ciclista cade a causa di una voragine sulla strada nascosta dall’acqua e finisce in ospedale con gravi lesioni. L’incidente è avvenuto il 22 gennaio durante una escursione in mountain bike ed è stato programmato per la settimana prossima il sopralluogo dei periti dell’assicurazione e i tecnici del Comune di Perugia.

L’uomo, un 56enne di Perugia assistito dagli avvocati Maria Bruna Pesci e Cristina Zinci, stava compiendo un’escursione in bici lungo la strada Ponte Pattoli-Pieve San Quirico, quando è finito in una buca profonda circa 40 centimetri e completamente coperta d’acqua. La ruota anteriore è andata tutta sott’acqua e l’uomo è caduto, riportando gravi lesioni con fratture alle vertebre della cervicale e una paresi agli arti inferiori. Lesioni per le quali si trova ancora ricoverato all’ospedale di Perugia e dopo l’estate necessiterà di un ricovero in centro per la riabilitazione.

Nella lettera inviata al Comune di Perugia dai suoi legali Cristina Zinci e Maria Bruna Pesci si fa riferimento al cattivo stato di manutenzione della strada e al necessario intervento dell’ente pubblico nelle pratiche risarcitorie.

Il Comune di Perugia si è subito attivato per verificare lo stato della strada e del ciclista e intervenire con la propria assicurazione, programmando un sopralluogo la settimana prossima.