Incidente a Gubbio tra auto e camion: due persone in ospedale

Incidente a Gubbio nel pomeriggio di venerdì 25 settembre. In località Vallingegno un'auto, per cause ancora in fase di accertamento, è rimasta coinvolta in un incidente con un camion. Il mezzo poi è finito nella scarpata. I due occupanti dell'auto sono stati portati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale di Gubbio.

