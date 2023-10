Incidente lungo la Pian d'Assino, all'uscita Gubbio est, nel primo pomeriggio di venerdì 20 ottobre. Un'auto, per cause in fase di accertamento, si è ribaltata. Il conducente è stato soccorso e trasportato all’ospedale di Branca per accertamenti. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia locale.