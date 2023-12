Schianto nella notte, camion finisce nella scarpata: soccorsi in azione

Incidente all'alba di venerdì primo dicembre lungo la strada provinciale che collega Gubbio a Colpalombo. L'allarme è scattato intorno alle 5. Un camion - per cause in fase di accertamento - è uscito di strada e si è rovesciato nella scarpata. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118. Il conducente del mezzo pesante, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe rimasto ferito in modo lieve.